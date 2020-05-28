Индивидуальная ТараБала

Группы ТараБала

При выборе качества дня очень важно смотреть Накшатру дня, на сколько она благоприятна для вас. Рассчитывается ТараБала от Накшатры рождения (накшатры, в которой расположена Чандра (Луна) в вашем гороскопе). Считать от Накшатры рождения до Накшатры, где будет Чандра (Луна) в день, на который планируется новая работа или начало путешествия.

1 – Джанма. это указывает опасность для тела
2 – Сампат, богатство и процветание
3 – Випат, опасности, потери и несчастные случаи
4 – Кшема, процветание
5 – Пратяк, препятствия
6 – Садхана, реализация притязаний
7 – Наидхана, опасности
8 – Майтра, указывает хорошее
9 – Парама майтра, очень благоприятно

Длина Накшатры в среднем 24 часа. Первая группа (от 1 до 9) – Накшатра в которию падает 3-Випат, 5-Пратяк, 7-Наидхана есть период с отрицательной тенденцией 24 часа. Вторая группа (от 10 до 18) – 8 часов от начала 12-Випат, также последние 8 часов 14-Пратяка и середина 8 часов 16-Найдханы являются отрицательными. Третья группа (от 19 до 27) – все 24 часа 21-Випат, 23-Пратяк, 25-Наидхана нейтральны, кроме случаев, когда Накшатру управляет Граха в падении или с отрицательным Дришти (аспектом).

1-я Тара Бала – Джанма. Опасности для тела, не рискуйте. Рутинные дела в порядке. Этот транзит может представлять некоторую опасность для тела, если есть аспекты или соединения с вредителями и Луна убывает. Если есть аспекты благодетелей и Луна прибывает, это может повысить естественную жизненную энергию и уверенность в себе, принести удачу.

2-я Тара Бала – Сампат. Финансовое благополучие, хорошая пища, семейные удовольствия. Это процветающий и благоприятный транзит для начала любых финансовых предприятий, чувственного удовлетворения, любых благоприятных празднований, для начала путешествий.

3-я Тара Бала – Випат. Опасности, потери и несчастные случаи. Избегайте важных дел. Это опасный транзит для любой важной деятельности и может привести к авариям, потерям богатства и процветания, неприятностям с авторитетами, несчастьям в путешествиях и с родственниками.

4-я Тара Бала – Кшема. Успех ваших усилий. Следуйте вашим планам. Этот транзит очень благоприятен, и когда некая деятельность начинается при его влиянии, то это приносит процветание и плодотворные результаты во исполнение желаний.

5-я Тара Бала – Пратьяк. Препятствия на пути ваших устремлений. Отложите важные дела. Этот транзит имеет тенденцию создавать препятствия и барьеры вашим усилиям, но если есть аспекты или соединения с благодетелями, то можно все же ожидать успешных результатов деятельности.

6-я Тара Бала – Садхана. Осуществление желаний. Назначайте на это время важные дела. Работа, начатая под покровительством этого транзита принесет исполнение желаний и успешные результаты усилий.

7-я Тара Бала – Наидхана. Потери, несчастные случаи. Не ожидайте немедленных результатов. Звезды предвещают опасности и затруднения, следует повременить с началом серьезных предприятий, долгих путешествий, и избегать ненужного риска.

8-я Тара Бала – Майтра. Хорошо для выполнения обычных дел. Можно ожидать прогресса и хороших результатов в деятельности, начатой во время этого транзита.

9-я Тара Бала – Парама Майтра. Очень хорошо для достижения желаемой цели. Этот транзит хорош для обретения новых друзей, углубления отношений со старыми друзьями, совершения сделок, путешествий.

Так же луччше избегать 22 и 27 накшатру от Накшатры рождения.

Накшатра рождения             1-Ашвини              

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
1Ашвини10Магха19МулаДжанмаОпасность для телаНегативноКетуРис, овощи
2Бхарани11Пурвапхалгуни20ПурвашадхаСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноВенера / Шукра 
3Критика – Вся Накшатра12Уттарапхалгуни – первые 8 ч.21Уттарашадха – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноСолнце / СурьяПальмовый сахар
4Рохини13Хаста22ШраванаКшемаПроцветаниеБлагоприятноЛуна / Чандра 
5Мригашира – Вся Накшатра14Читра – последние 8 ч.23Дхаништха – нейтральнаяПратякПрепятствия и затруднениеНегативноМарс / МангалСоль
6Ардра15Свати24СатабхишаСадханаРеализация притязанийОчень хорошоРаху 
7Пунарвасу – Вся Накшатра16Вишакха – средние 8 ч.25Пурвабхадра – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноЮпитер / ГуруСезам, золото
8Пушья17Анурадха26УттарабхадраМитраУказывает хорошееБлагоприятноСатурн /  Шани 
9Ашлеша18Джйештха27РеватиПарама митраЛучший другОчень благоприятноМеркурий / Будха 

Накшатра рождения             2-Бхарани           

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
2Бхарани11Пурвапхалгуни20ПурвашадхаДжанмаОпасность для телаНегативноВенера / ШукраРис, овощи
3Критика12Уттарапхалгуни21УттарашадхаСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноСолнце / Сурья 
4Рохини – Вся Накшатра13Хаста – первые 8 ч.22Шравана – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноЛуна / ЧандраПальмовый сахар
5Мригашира14Читра23ДхаништхаКшемаПроцветаниеБлагоприятноМарс / Мангал 
6Ардра – Вся Накшатра15Свати – последние 8 ч.24Сатабхиша – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноРахуСоль
7Пунарвасу16Вишакха25ПурвабхадраСадханаРеализация притязанийОчень хорошоЮпитер / Гуру 
8Пушья – Вся Накшатра17Анурадха – средние 8 ч.26Уттарабхадра – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноСатурн /  ШаниСезам, золото
9Ашлеша18Джйештха27РеватиМитраУказывает хорошееБлагоприятноМеркурий / Будха 
10Магха19Мула1АшвиниПарама митраЛучший другОчень благоприятноКету 

Накшатра рождения             3-Критика            

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
3Критика12Уттарапхалгуни21УттарашадхаДжанмаОпасность для телаНегативноСолнце / СурьяРис, овощи
4Рохини13Хаста22ШраванаСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноЛуна / Чандра 
5Мригашира – Вся Накшатра14Читра – первые 8 ч.23Дхаништха – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноМарс / МангалПальмовый сахар
6Ардра15Свати24СатабхишаКшемаПроцветаниеБлагоприятноРаху 
7Пунарвасу – Вся Накшатра16Вишакха – последние 8 ч.25Пурвабхадра – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноЮпитер / ГуруСоль
8Пушья17Анурадха26УттарабхадраСадханаРеализация притязанийОчень хорошоСатурн /  Шани 
9Ашлеша – Вся Накшатра18Джйештха – средние 8 ч.27Ревати – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноМеркурий / БудхаСезам, золото
10Магха19Мула1АшвиниМитраУказывает хорошееБлагоприятноКету 
11Пурвапхалгуни20Пурвашадха2БхараниПарама митраЛучший другОчень благоприятноВенера / Шукра 

Накшатра рождения             4-Рохини             

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
4Рохини13Хаста22ШраванаДжанмаОпасность для телаНегативноЛуна / ЧандраРис, овощи
5Мригашира14Читра23ДхаништхаСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноМарс / Мангал 
6Ардра – Вся Накшатра15Свати – первые 8 ч.24Сатабхиша – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноРахуПальмовый сахар
7Пунарвасу16Вишакха25ПурвабхадраКшемаПроцветаниеБлагоприятноЮпитер / Гуру 
8Пушья – Вся Накшатра17Анурадха – последние 8 ч.26Уттарабхадра – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноСатурн /  ШаниСоль
9Ашлеша18Джйештха27РеватиСадханаРеализация притязанийОчень хорошоМеркурий / Будха 
10Магха – Вся Накшатра19Мула – средние 8 ч.1Ашвини – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноКетуСезам, золото
11Пурвапхалгуни20Пурвашадха2БхараниМитраУказывает хорошееБлагоприятноВенера / Шукра 
12Уттарапхалгуни21Уттарашадха3КритикаПарама митраЛучший другОчень благоприятноСолнце / Сурья 

Накшатра рождения             5-Мригашира         

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
5Мригашира14Читра23ДхаништхаДжанмаОпасность для телаНегативноМарс / МангалРис, овощи
6Ардра15Свати24СатабхишаСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноРаху 
7Пунарвасу – Вся Накшатра16Вишакха – первые 8 ч.25Пурвабхадра – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноЮпитер / ГуруПальмовый сахар
8Пушья17Анурадха26УттарабхадраКшемаПроцветаниеБлагоприятноСатурн /  Шани 
9Ашлеша – Вся Накшатра18Джйештха – последние 8 ч.27Ревати – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноМеркурий / БудхаСоль
10Магха19Мула1АшвиниСадханаРеализация притязанийОчень хорошоКету 
11Пурвапхалгуни – Вся Накшатра20Пурвашадха – средние 8 ч.2Бхарани – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноВенера / ШукраСезам, золото
12Уттарапхалгуни21Уттарашадха3КритикаМитраУказывает хорошееБлагоприятноСолнце / Сурья 
13Хаста22Шравана4РохиниПарама митраЛучший другОчень благоприятноЛуна / Чандра 

Накшатра рождения             6-Ардра  

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
6Ардра15Свати24СатабхишаДжанмаОпасность для телаНегативноРахуРис, овощи
7Пунарвасу16Вишакха25ПурвабхадраСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноЮпитер / Гуру 
8Пушья – Вся Накшатра17Анурадха – первые 8 ч.26Уттарабхадра – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноСатурн /  ШаниПальмовый сахар
9Ашлеша18Джйештха27РеватиКшемаПроцветаниеБлагоприятноМеркурий / Будха 
10Магха – Вся Накшатра19Мула – последние 8 ч.1Ашвини – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноКетуСоль
11Пурвапхалгуни20Пурвашадха2БхараниСадханаРеализация притязанийОчень хорошоВенера / Шукра 
12Уттарапхалгуни – Вся Накшатра21Уттарашадха – средние 8 ч.3Критика – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноСолнце / СурьяСезам, золото
13Хаста22Шравана4РохиниМитраУказывает хорошееБлагоприятноЛуна / Чандра 
14Читра23Дхаништха5МригашираПарама митраЛучший другОчень благоприятноМарс / Мангал 

Накшатра рождения             7-Пунарвасу            

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
7Пунарвасу16Вишакха25ПурвабхадраДжанмаОпасность для телаНегативноЮпитер / ГуруРис, овощи
8Пушья17Анурадха26УттарабхадраСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноСатурн /  Шани 
9Ашлеша – Вся Накшатра18Джйештха – первые 8 ч.27Ревати – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноМеркурий / БудхаПальмовый сахар
10Магха19Мула1АшвиниКшемаПроцветаниеБлагоприятноКету 
11Пурвапхалгуни – Вся Накшатра20Пурвашадха – последние 8 ч.2Бхарани – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноВенера / ШукраСоль
12Уттарапхалгуни21Уттарашадха3КритикаСадханаРеализация притязанийОчень хорошоСолнце / Сурья 
13Хаста – Вся Накшатра22Шравана – средние 8 ч.4Рохини – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноЛуна / ЧандраСезам, золото
14Читра23Дхаништха5МригашираМитраУказывает хорошееБлагоприятноМарс / Мангал 
15Свати24Сатабхиша6АрдраПарама митраЛучший другОчень благоприятноРаху 

Накшатра рождения             8-Пушья              

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
8Пушья17Анурадха26УттарабхадраДжанмаОпасность для телаНегативноСатурн /  ШаниРис, овощи
9Ашлеша18Джйештха27РеватиСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноМеркурий / Будха 
10Магха – Вся Накшатра19Мула – первые 8 ч.1Ашвини – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноКетуПальмовый сахар
11Пурвапхалгуни20Пурвашадха2БхараниКшемаПроцветаниеБлагоприятноВенера / Шукра 
12Уттарапхалгуни – Вся Накшатра21Уттарашадха – последние 8 ч.3Критика – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноСолнце / СурьяСоль
13Хаста22Шравана4РохиниСадханаРеализация притязанийОчень хорошоЛуна / Чандра 
14Читра – Вся Накшатра23Дхаништха – средние 8 ч.5Мригашира – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноМарс / МангалСезам, золото
15Свати24Сатабхиша6АрдраМитраУказывает хорошееБлагоприятноРаху 
16Вишакха25Пурвабхадра7ПунарвасуПарама митраЛучший другОчень благоприятноЮпитер / Гуру 

Накшатра рождения             9-Ашлеша             

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
9Ашлеша18Джйештха27РеватиДжанмаОпасность для телаНегативноМеркурий / БудхаРис, овощи
10Магха19Мула1АшвиниСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноКету 
11Пурвапхалгуни – Вся Накшатра20Пурвашадха – первые 8 ч.2Бхарани – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноВенера / ШукраПальмовый сахар
12Уттарапхалгуни21Уттарашадха3КритикаКшемаПроцветаниеБлагоприятноСолнце / Сурья 
13Хаста – Вся Накшатра22Шравана – последние 8 ч.4Рохини – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноЛуна / ЧандраСоль
14Читра23Дхаништха5МригашираСадханаРеализация притязанийОчень хорошоМарс / Мангал 
15Свати – Вся Накшатра24Сатабхиша – средние 8 ч.6Ардра – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноРахуСезам, золото
16Вишакха25Пурвабхадра7ПунарвасуМитраУказывает хорошееБлагоприятноЮпитер / Гуру 
17Анурадха26Уттарабхадра8ПушьяПарама митраЛучший другОчень благоприятноСатурн /  Шани 

Накшатра рождения             10-Магха           

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
10Магха19Мула1АшвиниДжанмаОпасность для телаНегативноКетуРис, овощи
11Пурвапхалгуни20Пурвашадха2БхараниСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноВенера / Шукра 
12Уттарапхалгуни – Вся Накшатра21Уттарашадха – первые 8 ч.3Критика – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноСолнце / СурьяПальмовый сахар
13Хаста22Шравана4РохиниКшемаПроцветаниеБлагоприятноЛуна / Чандра 
14Читра – Вся Накшатра23Дхаништха – последние 8 ч.5Мригашира – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноМарс / МангалСоль
15Свати24Сатабхиша6АрдраСадханаРеализация притязанийОчень хорошоРаху 
16Вишакха – Вся Накшатра25Пурвабхадра – средние 8 ч.7Пунарвасу – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноЮпитер / ГуруСезам, золото
17Анурадха26Уттарабхадра8ПушьяМитраУказывает хорошееБлагоприятноСатурн /  Шани 
18Джйештха27Ревати9АшлешаПарама митраЛучший другОчень благоприятноМеркурий / Будха 

Накшатра рождения             11-Пурвапхалгуни          

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
11Пурвапхалгуни20Пурвашадха2БхараниДжанмаОпасность для телаНегативноВенера / ШукраРис, овощи
12Уттарапхалгуни21Уттарашадха3КритикаСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноСолнце / Сурья 
13Хаста – Вся Накшатра22Шравана – первые 8 ч.4Рохини – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноЛуна / ЧандраПальмовый сахар
14Читра23Дхаништха5МригашираКшемаПроцветаниеБлагоприятноМарс / Мангал 
15Свати – Вся Накшатра24Сатабхиша – последние 8 ч.6Ардра – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноРахуСоль
16Вишакха25Пурвабхадра7ПунарвасуСадханаРеализация притязанийОчень хорошоЮпитер / Гуру 
17Анурадха – Вся Накшатра26Уттарабхадра – средние 8 ч.8Пушья – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноСатурн /  ШаниСезам, золото
18Джйештха27Ревати9АшлешаМитраУказывает хорошееБлагоприятноМеркурий / Будха 
19Мула1Ашвини10МагхаПарама митраЛучший другОчень благоприятноКету 

Накшатра рождения             12-Уттарапхалгуни         

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
12Уттарапхалгуни21Уттарашадха3КритикаДжанмаОпасность для телаНегативноСолнце / СурьяРис, овощи
13Хаста22Шравана4РохиниСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноЛуна / Чандра 
14Читра – Вся Накшатра23Дхаништха – первые 8 ч.5Мригашира – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноМарс / МангалПальмовый сахар
15Свати24Сатабхиша6АрдраКшемаПроцветаниеБлагоприятноРаху 
16Вишакха – Вся Накшатра25Пурвабхадра – последние 8 ч.7Пунарвасу – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноЮпитер / ГуруСоль
17Анурадха26Уттарабхадра8ПушьяСадханаРеализация притязанийОчень хорошоСатурн /  Шани 
18Джйештха – Вся Накшатра27Ревати – средние 8 ч.9Ашлеша – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноМеркурий / БудхаСезам, золото
19Мула1Ашвини10МагхаМитраУказывает хорошееБлагоприятноКету 
20Пурвашадха2Бхарани11ПурвапхалгуниПарама митраЛучший другОчень благоприятноВенера / Шукра 

Накшатра рождения             13-Хаста            

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
13Хаста22Шравана4РохиниДжанмаОпасность для телаНегативноЛуна / ЧандраРис, овощи
14Читра23Дхаништха5МригашираСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноМарс / Мангал 
15Свати – Вся Накшатра24Сатабхиша – первые 8 ч.6Ардра – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноРахуПальмовый сахар
16Вишакха25Пурвабхадра7ПунарвасуКшемаПроцветаниеБлагоприятноЮпитер / Гуру 
17Анурадха – Вся Накшатра26Уттарабхадра – последние 8 ч.8Пушья – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноСатурн /  ШаниСоль
18Джйештха27Ревати9АшлешаСадханаРеализация притязанийОчень хорошоМеркурий / Будха 
19Мула – Вся Накшатра1Ашвини – средние 8 ч.10Магха – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноКетуСезам, золото
20Пурвашадха2Бхарани11ПурвапхалгуниМитраУказывает хорошееБлагоприятноВенера / Шукра 
21Уттарашадха3Критика12УттарапхалгуниПарама митраЛучший другОчень благоприятноСолнце / Сурья 

Накшатра рождения             14-Читра              

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
14Читра23Дхаништха5МригашираДжанмаОпасность для телаНегативноМарс / МангалРис, овощи
15Свати24Сатабхиша6АрдраСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноРаху 
16Вишакха – Вся Накшатра25Пурвабхадра – первые 8 ч.7Пунарвасу – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноЮпитер / ГуруПальмовый сахар
17Анурадха26Уттарабхадра8ПушьяКшемаПроцветаниеБлагоприятноСатурн /  Шани 
18Джйештха – Вся Накшатра27Ревати – последние 8 ч.9Ашлеша – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноМеркурий / БудхаСоль
19Мула1Ашвини10МагхаСадханаРеализация притязанийОчень хорошоКету 
20Пурвашадха – Вся Накшатра2Бхарани – средние 8 ч.11Пурвапхалгуни – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноВенера / ШукраСезам, золото
21Уттарашадха3Критика12УттарапхалгуниМитраУказывает хорошееБлагоприятноСолнце / Сурья 
22Шравана4Рохини13ХастаПарама митраЛучший другОчень благоприятноЛуна / Чандра 

Накшатра рождения             15-Свати             

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
15Свати24Сатабхиша6АрдраДжанмаОпасность для телаНегативноРахуРис, овощи
16Вишакха25Пурвабхадра7ПунарвасуСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноЮпитер / Гуру 
17Анурадха – Вся Накшатра26Уттарабхадра – первые 8 ч.8Пушья – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноСатурн /  ШаниПальмовый сахар
18Джйештха27Ревати9АшлешаКшемаПроцветаниеБлагоприятноМеркурий / Будха 
19Мула – Вся Накшатра1Ашвини – последние 8 ч.10Магха – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноКетуСоль
20Пурвашадха2Бхарани11ПурвапхалгуниСадханаРеализация притязанийОчень хорошоВенера / Шукра 
21Уттарашадха – Вся Накшатра3Критика – средние 8 ч.12Уттарапхалгуни – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноСолнце / СурьяСезам, золото
22Шравана4Рохини13ХастаМитраУказывает хорошееБлагоприятноЛуна / Чандра 
23Дхаништха5Мригашира14ЧитраПарама митраЛучший другОчень благоприятноМарс / Мангал 

Накшатра рождения             16-Вишакха           

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
16Вишакха25Пурвабхадра7ПунарвасуДжанмаОпасность для телаНегативноЮпитер / ГуруРис, овощи
17Анурадха26Уттарабхадра8ПушьяСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноСатурн /  Шани 
18Джйештха – Вся Накшатра27Ревати – первые 8 ч.9Ашлеша – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноМеркурий / БудхаПальмовый сахар
19Мула1Ашвини10МагхаКшемаПроцветаниеБлагоприятноКету 
20Пурвашадха – Вся Накшатра2Бхарани – последние 8 ч.11Пурвапхалгуни – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноВенера / ШукраСоль
21Уттарашадха3Критика12УттарапхалгуниСадханаРеализация притязанийОчень хорошоСолнце / Сурья 
22Шравана – Вся Накшатра4Рохини – средние 8 ч.13Хаста – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноЛуна / ЧандраСезам, золото
23Дхаништха5Мригашира14ЧитраМитраУказывает хорошееБлагоприятноМарс / Мангал 
24Сатабхиша6Ардра15СватиПарама митраЛучший другОчень благоприятноРаху 

Накшатра рождения             17-Анурадха       

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
17Анурадха26Уттарабхадра8ПушьяДжанмаОпасность для телаНегативноСатурн /  ШаниРис, овощи
18Джйештха27Ревати9АшлешаСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноМеркурий / Будха 
19Мула – Вся Накшатра1Ашвини – первые 8 ч.10Магха – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноКетуПальмовый сахар
20Пурвашадха2Бхарани11ПурвапхалгуниКшемаПроцветаниеБлагоприятноВенера / Шукра 
21Уттарашадха – Вся Накшатра3Критика – последние 8 ч.12Уттарапхалгуни – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноСолнце / СурьяСоль
22Шравана4Рохини13ХастаСадханаРеализация притязанийОчень хорошоЛуна / Чандра 
23Дхаништха – Вся Накшатра5Мригашира – средние 8 ч.14Читра – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноМарс / МангалСезам, золото
24Сатабхиша6Ардра15СватиМитраУказывает хорошееБлагоприятноРаху 
25Пурвабхадра7Пунарвасу16ВишакхаПарама митраЛучший другОчень благоприятноЮпитер / Гуру 

Накшатра рождения             18-Джйештха         

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
18Джйештха27Ревати9АшлешаДжанмаОпасность для телаНегативноМеркурий / БудхаРис, овощи
19Мула1Ашвини10МагхаСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноКету 
20Пурвашадха – Вся Накшатра2Бхарани – первые 8 ч.11Пурвапхалгуни – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноВенера / ШукраПальмовый сахар
21Уттарашадха3Критика12УттарапхалгуниКшемаПроцветаниеБлагоприятноСолнце / Сурья 
22Шравана – Вся Накшатра4Рохини – последние 8 ч.13Хаста – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноЛуна / ЧандраСоль
23Дхаништха5Мригашира14ЧитраСадханаРеализация притязанийОчень хорошоМарс / Мангал 
24Сатабхиша – Вся Накшатра6Ардра – средние 8 ч.15Свати – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноРахуСезам, золото
25Пурвабхадра7Пунарвасу16ВишакхаМитраУказывает хорошееБлагоприятноЮпитер / Гуру 
26Уттарабхадра8Пушья17АнурадхаПарама митраЛучший другОчень благоприятноСатурн /  Шани 

Накшатра рождения             19-Мула             

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
19Мула1Ашвини10МагхаДжанмаОпасность для телаНегативноКетуРис, овощи
20Пурвашадха2Бхарани11ПурвапхалгуниСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноВенера / Шукра 
21Уттарашадха – Вся Накшатра3Критика – первые 8 ч.12Уттарапхалгуни – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноСолнце / СурьяПальмовый сахар
22Шравана4Рохини13ХастаКшемаПроцветаниеБлагоприятноЛуна / Чандра 
23Дхаништха – Вся Накшатра5Мригашира – последние 8 ч.14Читра – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноМарс / МангалСоль
24Сатабхиша6Ардра15СватиСадханаРеализация притязанийОчень хорошоРаху 
25Пурвабхадра – Вся Накшатра7Пунарвасу – средние 8 ч.16Вишакха – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноЮпитер / ГуруСезам, золото
26Уттарабхадра8Пушья17АнурадхаМитраУказывает хорошееБлагоприятноСатурн /  Шани 
27Ревати9Ашлеша18ДжйештхаПарама митраЛучший другОчень благоприятноМеркурий / Будха 

Накшатра рождения             20-Пурвашадха       

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
20Пурвашадха2Бхарани11ПурвапхалгуниДжанмаОпасность для телаНегативноВенера / ШукраРис, овощи
21Уттарашадха3Критика12УттарапхалгуниСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноСолнце / Сурья 
22Шравана – Вся Накшатра4Рохини – первые 8 ч.13Хаста – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноЛуна / ЧандраПальмовый сахар
23Дхаништха5Мригашира14ЧитраКшемаПроцветаниеБлагоприятноМарс / Мангал 
24Сатабхиша – Вся Накшатра6Ардра – последние 8 ч.15Свати – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноРахуСоль
25Пурвабхадра7Пунарвасу16ВишакхаСадханаРеализация притязанийОчень хорошоЮпитер / Гуру 
26Уттарабхадра – Вся Накшатра8Пушья – средние 8 ч.17Анурадха – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноСатурн /  ШаниСезам, золото
27Ревати9Ашлеша18ДжйештхаМитраУказывает хорошееБлагоприятноМеркурий / Будха 
1Ашвини10Магха19МулаПарама митраЛучший другОчень благоприятноКету 

Накшатра рождения             21-Уттарашадха       

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
21Уттарашадха3Критика12УттарапхалгуниДжанмаОпасность для телаНегативноСолнце / СурьяРис, овощи
22Шравана4Рохини13ХастаСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноЛуна / Чандра 
23Дхаништха – Вся Накшатра5Мригашира – первые 8 ч.14Читра – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноМарс / МангалПальмовый сахар
24Сатабхиша6Ардра15СватиКшемаПроцветаниеБлагоприятноРаху 
25Пурвабхадра – Вся Накшатра7Пунарвасу – последние 8 ч.16Вишакха – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноЮпитер / ГуруСоль
26Уттарабхадра8Пушья17АнурадхаСадханаРеализация притязанийОчень хорошоСатурн /  Шани 
27Ревати – Вся Накшатра9Ашлеша – средние 8 ч.18Джйештха – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноМеркурий / БудхаСезам, золото
1Ашвини10Магха19МулаМитраУказывает хорошееБлагоприятноКету 
2Бхарани11Пурвапхалгуни20ПурвашадхаПарама митраЛучший другОчень благоприятноВенера / Шукра 

Накшатра рождения             22-Шравана         

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
22Шравана4Рохини13ХастаДжанмаОпасность для телаНегативноЛуна / ЧандраРис, овощи
23Дхаништха5Мригашира14ЧитраСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноМарс / Мангал 
24Сатабхиша – Вся Накшатра6Ардра – первые 8 ч.15Свати – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноРахуПальмовый сахар
25Пурвабхадра7Пунарвасу16ВишакхаКшемаПроцветаниеБлагоприятноЮпитер / Гуру 
26Уттарабхадра – Вся Накшатра8Пушья – последние 8 ч.17Анурадха – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноСатурн /  ШаниСоль
27Ревати9Ашлеша18ДжйештхаСадханаРеализация притязанийОчень хорошоМеркурий / Будха 
1Ашвини – Вся Накшатра10Магха – средние 8 ч.19Мула – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноКетуСезам, золото
2Бхарани11Пурвапхалгуни20ПурвашадхаМитраУказывает хорошееБлагоприятноВенера / Шукра 
3Критика12Уттарапхалгуни21УттарашадхаПарама митраЛучший другОчень благоприятноСолнце / Сурья 

Накшатра рождения             23-Дхаништха        

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
23Дхаништха5Мригашира14ЧитраДжанмаОпасность для телаНегативноМарс / МангалРис, овощи
24Сатабхиша6Ардра15СватиСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноРаху 
25Пурвабхадра – Вся Накшатра7Пунарвасу – первые 8 ч.16Вишакха – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноЮпитер / ГуруПальмовый сахар
26Уттарабхадра8Пушья17АнурадхаКшемаПроцветаниеБлагоприятноСатурн /  Шани 
27Ревати – Вся Накшатра9Ашлеша – последние 8 ч.18Джйештха – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноМеркурий / БудхаСоль
1Ашвини10Магха19МулаСадханаРеализация притязанийОчень хорошоКету 
2Бхарани – Вся Накшатра11Пурвапхалгуни – средние 8 ч.20Пурвашадха – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноВенера / ШукраСезам, золото
3Критика12Уттарапхалгуни21УттарашадхаМитраУказывает хорошееБлагоприятноСолнце / Сурья 
4Рохини13Хаста22ШраванаПарама митраЛучший другОчень благоприятноЛуна / Чандра 

Накшатра рождения             24-Сатабхиша        

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
24Сатабхиша6Ардра15СватиДжанмаОпасность для телаНегативноРахуРис, овощи
25Пурвабхадра7Пунарвасу16ВишакхаСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноЮпитер / Гуру 
26Уттарабхадра – Вся Накшатра8Пушья – первые 8 ч.17Анурадха – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноСатурн /  ШаниПальмовый сахар
27Ревати9Ашлеша18ДжйештхаКшемаПроцветаниеБлагоприятноМеркурий / Будха 
1Ашвини – Вся Накшатра10Магха – последние 8 ч.19Мула – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноКетуСоль
2Бхарани11Пурвапхалгуни20ПурвашадхаСадханаРеализация притязанийОчень хорошоВенера / Шукра 
3Критика – Вся Накшатра12Уттарапхалгуни – средние 8 ч.21Уттарашадха – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноСолнце / СурьяСезам, золото
4Рохини13Хаста22ШраванаМитраУказывает хорошееБлагоприятноЛуна / Чандра 
5Мригашира14Читра23ДхаништхаПарама митраЛучший другОчень благоприятноМарс / Мангал 

Накшатра рождения             25-Пурвабхадра        

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
25Пурвабхадра7Пунарвасу16ВишакхаДжанмаОпасность для телаНегативноЮпитер / ГуруРис, овощи
26Уттарабхадра8Пушья17АнурадхаСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноСатурн /  Шани 
27Ревати – Вся Накшатра9Ашлеша – первые 8 ч.18Джйештха – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноМеркурий / БудхаПальмовый сахар
1Ашвини10Магха19МулаКшемаПроцветаниеБлагоприятноКету 
2Бхарани – Вся Накшатра11Пурвапхалгуни – последние 8 ч.20Пурвашадха – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноВенера / ШукраСоль
3Критика12Уттарапхалгуни21УттарашадхаСадханаРеализация притязанийОчень хорошоСолнце / Сурья 
4Рохини – Вся Накшатра13Хаста – средние 8 ч.22Шравана – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноЛуна / ЧандраСезам, золото
5Мригашира14Читра23ДхаништхаМитраУказывает хорошееБлагоприятноМарс / Мангал 
6Ардра15Свати24СатабхишаПарама митраЛучший другОчень благоприятноРаху 

Накшатра рождения             26-Уттарабхадра       

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
26Уттарабхадра8Пушья17АнурадхаДжанмаОпасность для телаНегативноСатурн /  ШаниРис, овощи
27Ревати9Ашлеша18ДжйештхаСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноМеркурий / Будха 
1Ашвини – Вся Накшатра10Магха – первые 8 ч.19Мула – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноКетуПальмовый сахар
2Бхарани11Пурвапхалгуни20ПурвашадхаКшемаПроцветаниеБлагоприятноВенера / Шукра 
3Критика – Вся Накшатра12Уттарапхалгуни – последние 8 ч.21Уттарашадха – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноСолнце / СурьяСоль
4Рохини13Хаста22ШраванаСадханаРеализация притязанийОчень хорошоЛуна / Чандра 
5Мригашира – Вся Накшатра14Читра – средние 8 ч.23Дхаништха – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноМарс / МангалСезам, золото
6Ардра15Свати24СатабхишаМитраУказывает хорошееБлагоприятноРаху 
7Пунарвасу16Вишакха25ПурвабхадраПарама митраЛучший другОчень благоприятноЮпитер / Гуру 

Накшатра рождения             27-Ревати            

Первая группа ДжанмаркшаВторая группа КармаркшаТретья группа АдханаркшаТараЗначениеХорошо / ПлохоУправляющая планетаПожертвование
27Ревати9Ашлеша18ДжйештхаДжанмаОпасность для телаНегативноМеркурий / БудхаРис, овощи
1Ашвини10Магха19МулаСампатБогатство и процветаниеБлагоприятноКету 
2Бхарани – Вся Накшатра11Пурвапхалгуни – первые 8 ч.20Пурвашадха – нейтральнаяВипатПотери и несчастные случаиНегативноВенера / ШукраПальмовый сахар
3Критика12Уттарапхалгуни21УттарашадхаКшемаПроцветаниеБлагоприятноСолнце / Сурья 
4Рохини – Вся Накшатра13Хаста – последние 8 ч.22Шравана – нейтральнаяПратйакПрепятствия и затруднениеНегативноЛуна / ЧандраСоль
5Мригашира14Читра23ДхаништхаСадханаРеализация притязанийОчень хорошоМарс / Мангал 
6Ардра – Вся Накшатра15Свати – средние 8 ч.24Сатабхиша – нейтральнаяНаидханаОпасности, несчастные случаиОчень негативноРахуСезам, золото
7Пунарвасу16Вишакха25ПурвабхадраМитраУказывает хорошееБлагоприятноЮпитер / Гуру 
8Пушья17Анурадха26УттарабхадраПарама митраЛучший другОчень благоприятноСатурн /  Шани 
Translate »