Индивидуальная ТараБала

Группы ТараБала

При выборе качества дня очень важно смотреть Накшатру дня, на сколько она благоприятна для вас. Рассчитывается ТараБала от Накшатры рождения (накшатры, в которой расположена Чандра (Луна) в вашем гороскопе). Считать от Накшатры рождения до Накшатры, где будет Чандра (Луна) в день, на который планируется новая работа или начало путешествия.

1 – Джанма. это указывает опасность для тела

2 – Сампат, богатство и процветание

3 – Випат, опасности, потери и несчастные случаи

4 – Кшема, процветание

5 – Пратяк, препятствия

6 – Садхана, реализация притязаний

7 – Наидхана, опасности

8 – Майтра, указывает хорошее

9 – Парама майтра, очень благоприятно

Длина Накшатры в среднем 24 часа. Первая группа (от 1 до 9) – Накшатра в которию падает 3-Випат, 5-Пратяк, 7-Наидхана есть период с отрицательной тенденцией 24 часа. Вторая группа (от 10 до 18) – 8 часов от начала 12-Випат, также последние 8 часов 14-Пратяка и середина 8 часов 16-Найдханы являются отрицательными. Третья группа (от 19 до 27) – все 24 часа 21-Випат, 23-Пратяк, 25-Наидхана нейтральны, кроме случаев, когда Накшатру управляет Граха в падении или с отрицательным Дришти (аспектом).

1-я Тара Бала – Джанма. Опасности для тела, не рискуйте. Рутинные дела в порядке. Этот транзит может представлять некоторую опасность для тела, если есть аспекты или соединения с вредителями и Луна убывает. Если есть аспекты благодетелей и Луна прибывает, это может повысить естественную жизненную энергию и уверенность в себе, принести удачу.

2-я Тара Бала – Сампат. Финансовое благополучие, хорошая пища, семейные удовольствия. Это процветающий и благоприятный транзит для начала любых финансовых предприятий, чувственного удовлетворения, любых благоприятных празднований, для начала путешествий.

3-я Тара Бала – Випат. Опасности, потери и несчастные случаи. Избегайте важных дел. Это опасный транзит для любой важной деятельности и может привести к авариям, потерям богатства и процветания, неприятностям с авторитетами, несчастьям в путешествиях и с родственниками.

4-я Тара Бала – Кшема. Успех ваших усилий. Следуйте вашим планам. Этот транзит очень благоприятен, и когда некая деятельность начинается при его влиянии, то это приносит процветание и плодотворные результаты во исполнение желаний.

5-я Тара Бала – Пратьяк. Препятствия на пути ваших устремлений. Отложите важные дела. Этот транзит имеет тенденцию создавать препятствия и барьеры вашим усилиям, но если есть аспекты или соединения с благодетелями, то можно все же ожидать успешных результатов деятельности.

6-я Тара Бала – Садхана. Осуществление желаний. Назначайте на это время важные дела. Работа, начатая под покровительством этого транзита принесет исполнение желаний и успешные результаты усилий.

7-я Тара Бала – Наидхана. Потери, несчастные случаи. Не ожидайте немедленных результатов. Звезды предвещают опасности и затруднения, следует повременить с началом серьезных предприятий, долгих путешествий, и избегать ненужного риска.

8-я Тара Бала – Майтра. Хорошо для выполнения обычных дел. Можно ожидать прогресса и хороших результатов в деятельности, начатой во время этого транзита.

9-я Тара Бала – Парама Майтра. Очень хорошо для достижения желаемой цели. Этот транзит хорош для обретения новых друзей, углубления отношений со старыми друзьями, совершения сделок, путешествий.

Так же луччше избегать 22 и 27 накшатру от Накшатры рождения.

Накшатра рождения 1-Ашвини

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 1 Ашвини 10 Магха 19 Мула Джанма Опасность для тела Негативно Кету Рис, овощи 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха Сампат Богатство и процветание Благоприятно Венера / Шукра 3 Критика – Вся Накшатра 12 Уттарапхалгуни – первые 8 ч. 21 Уттарашадха – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Солнце / Сурья Пальмовый сахар 4 Рохини 13 Хаста 22 Шравана Кшема Процветание Благоприятно Луна / Чандра 5 Мригашира – Вся Накшатра 14 Читра – последние 8 ч. 23 Дхаништха – нейтральная Пратяк Препятствия и затруднение Негативно Марс / Мангал Соль 6 Ардра 15 Свати 24 Сатабхиша Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Раху 7 Пунарвасу – Вся Накшатра 16 Вишакха – средние 8 ч. 25 Пурвабхадра – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Юпитер / Гуру Сезам, золото 8 Пушья 17 Анурадха 26 Уттарабхадра Митра Указывает хорошее Благоприятно Сатурн / Шани 9 Ашлеша 18 Джйештха 27 Ревати Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Меркурий / Будха

Накшатра рождения 2-Бхарани

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха Джанма Опасность для тела Негативно Венера / Шукра Рис, овощи 3 Критика 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха Сампат Богатство и процветание Благоприятно Солнце / Сурья 4 Рохини – Вся Накшатра 13 Хаста – первые 8 ч. 22 Шравана – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Луна / Чандра Пальмовый сахар 5 Мригашира 14 Читра 23 Дхаништха Кшема Процветание Благоприятно Марс / Мангал 6 Ардра – Вся Накшатра 15 Свати – последние 8 ч. 24 Сатабхиша – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Раху Соль 7 Пунарвасу 16 Вишакха 25 Пурвабхадра Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Юпитер / Гуру 8 Пушья – Вся Накшатра 17 Анурадха – средние 8 ч. 26 Уттарабхадра – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Сатурн / Шани Сезам, золото 9 Ашлеша 18 Джйештха 27 Ревати Митра Указывает хорошее Благоприятно Меркурий / Будха 10 Магха 19 Мула 1 Ашвини Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Кету

Накшатра рождения 3-Критика

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 3 Критика 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха Джанма Опасность для тела Негативно Солнце / Сурья Рис, овощи 4 Рохини 13 Хаста 22 Шравана Сампат Богатство и процветание Благоприятно Луна / Чандра 5 Мригашира – Вся Накшатра 14 Читра – первые 8 ч. 23 Дхаништха – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Марс / Мангал Пальмовый сахар 6 Ардра 15 Свати 24 Сатабхиша Кшема Процветание Благоприятно Раху 7 Пунарвасу – Вся Накшатра 16 Вишакха – последние 8 ч. 25 Пурвабхадра – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Юпитер / Гуру Соль 8 Пушья 17 Анурадха 26 Уттарабхадра Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Сатурн / Шани 9 Ашлеша – Вся Накшатра 18 Джйештха – средние 8 ч. 27 Ревати – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Меркурий / Будха Сезам, золото 10 Магха 19 Мула 1 Ашвини Митра Указывает хорошее Благоприятно Кету 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха 2 Бхарани Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Венера / Шукра

Накшатра рождения 4-Рохини

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 4 Рохини 13 Хаста 22 Шравана Джанма Опасность для тела Негативно Луна / Чандра Рис, овощи 5 Мригашира 14 Читра 23 Дхаништха Сампат Богатство и процветание Благоприятно Марс / Мангал 6 Ардра – Вся Накшатра 15 Свати – первые 8 ч. 24 Сатабхиша – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Раху Пальмовый сахар 7 Пунарвасу 16 Вишакха 25 Пурвабхадра Кшема Процветание Благоприятно Юпитер / Гуру 8 Пушья – Вся Накшатра 17 Анурадха – последние 8 ч. 26 Уттарабхадра – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Сатурн / Шани Соль 9 Ашлеша 18 Джйештха 27 Ревати Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Меркурий / Будха 10 Магха – Вся Накшатра 19 Мула – средние 8 ч. 1 Ашвини – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Кету Сезам, золото 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха 2 Бхарани Митра Указывает хорошее Благоприятно Венера / Шукра 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха 3 Критика Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Солнце / Сурья

Накшатра рождения 5-Мригашира

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 5 Мригашира 14 Читра 23 Дхаништха Джанма Опасность для тела Негативно Марс / Мангал Рис, овощи 6 Ардра 15 Свати 24 Сатабхиша Сампат Богатство и процветание Благоприятно Раху 7 Пунарвасу – Вся Накшатра 16 Вишакха – первые 8 ч. 25 Пурвабхадра – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Юпитер / Гуру Пальмовый сахар 8 Пушья 17 Анурадха 26 Уттарабхадра Кшема Процветание Благоприятно Сатурн / Шани 9 Ашлеша – Вся Накшатра 18 Джйештха – последние 8 ч. 27 Ревати – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Меркурий / Будха Соль 10 Магха 19 Мула 1 Ашвини Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Кету 11 Пурвапхалгуни – Вся Накшатра 20 Пурвашадха – средние 8 ч. 2 Бхарани – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Венера / Шукра Сезам, золото 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха 3 Критика Митра Указывает хорошее Благоприятно Солнце / Сурья 13 Хаста 22 Шравана 4 Рохини Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Луна / Чандра

Накшатра рождения 6-Ардра

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 6 Ардра 15 Свати 24 Сатабхиша Джанма Опасность для тела Негативно Раху Рис, овощи 7 Пунарвасу 16 Вишакха 25 Пурвабхадра Сампат Богатство и процветание Благоприятно Юпитер / Гуру 8 Пушья – Вся Накшатра 17 Анурадха – первые 8 ч. 26 Уттарабхадра – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Сатурн / Шани Пальмовый сахар 9 Ашлеша 18 Джйештха 27 Ревати Кшема Процветание Благоприятно Меркурий / Будха 10 Магха – Вся Накшатра 19 Мула – последние 8 ч. 1 Ашвини – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Кету Соль 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха 2 Бхарани Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Венера / Шукра 12 Уттарапхалгуни – Вся Накшатра 21 Уттарашадха – средние 8 ч. 3 Критика – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Солнце / Сурья Сезам, золото 13 Хаста 22 Шравана 4 Рохини Митра Указывает хорошее Благоприятно Луна / Чандра 14 Читра 23 Дхаништха 5 Мригашира Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Марс / Мангал

Накшатра рождения 7-Пунарвасу

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 7 Пунарвасу 16 Вишакха 25 Пурвабхадра Джанма Опасность для тела Негативно Юпитер / Гуру Рис, овощи 8 Пушья 17 Анурадха 26 Уттарабхадра Сампат Богатство и процветание Благоприятно Сатурн / Шани 9 Ашлеша – Вся Накшатра 18 Джйештха – первые 8 ч. 27 Ревати – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Меркурий / Будха Пальмовый сахар 10 Магха 19 Мула 1 Ашвини Кшема Процветание Благоприятно Кету 11 Пурвапхалгуни – Вся Накшатра 20 Пурвашадха – последние 8 ч. 2 Бхарани – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Венера / Шукра Соль 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха 3 Критика Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Солнце / Сурья 13 Хаста – Вся Накшатра 22 Шравана – средние 8 ч. 4 Рохини – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Луна / Чандра Сезам, золото 14 Читра 23 Дхаништха 5 Мригашира Митра Указывает хорошее Благоприятно Марс / Мангал 15 Свати 24 Сатабхиша 6 Ардра Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Раху

Накшатра рождения 8-Пушья

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 8 Пушья 17 Анурадха 26 Уттарабхадра Джанма Опасность для тела Негативно Сатурн / Шани Рис, овощи 9 Ашлеша 18 Джйештха 27 Ревати Сампат Богатство и процветание Благоприятно Меркурий / Будха 10 Магха – Вся Накшатра 19 Мула – первые 8 ч. 1 Ашвини – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Кету Пальмовый сахар 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха 2 Бхарани Кшема Процветание Благоприятно Венера / Шукра 12 Уттарапхалгуни – Вся Накшатра 21 Уттарашадха – последние 8 ч. 3 Критика – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Солнце / Сурья Соль 13 Хаста 22 Шравана 4 Рохини Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Луна / Чандра 14 Читра – Вся Накшатра 23 Дхаништха – средние 8 ч. 5 Мригашира – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Марс / Мангал Сезам, золото 15 Свати 24 Сатабхиша 6 Ардра Митра Указывает хорошее Благоприятно Раху 16 Вишакха 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Юпитер / Гуру

Накшатра рождения 9-Ашлеша

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 9 Ашлеша 18 Джйештха 27 Ревати Джанма Опасность для тела Негативно Меркурий / Будха Рис, овощи 10 Магха 19 Мула 1 Ашвини Сампат Богатство и процветание Благоприятно Кету 11 Пурвапхалгуни – Вся Накшатра 20 Пурвашадха – первые 8 ч. 2 Бхарани – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Венера / Шукра Пальмовый сахар 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха 3 Критика Кшема Процветание Благоприятно Солнце / Сурья 13 Хаста – Вся Накшатра 22 Шравана – последние 8 ч. 4 Рохини – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Луна / Чандра Соль 14 Читра 23 Дхаништха 5 Мригашира Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Марс / Мангал 15 Свати – Вся Накшатра 24 Сатабхиша – средние 8 ч. 6 Ардра – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Раху Сезам, золото 16 Вишакха 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу Митра Указывает хорошее Благоприятно Юпитер / Гуру 17 Анурадха 26 Уттарабхадра 8 Пушья Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Сатурн / Шани

Накшатра рождения 10-Магха

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 10 Магха 19 Мула 1 Ашвини Джанма Опасность для тела Негативно Кету Рис, овощи 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха 2 Бхарани Сампат Богатство и процветание Благоприятно Венера / Шукра 12 Уттарапхалгуни – Вся Накшатра 21 Уттарашадха – первые 8 ч. 3 Критика – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Солнце / Сурья Пальмовый сахар 13 Хаста 22 Шравана 4 Рохини Кшема Процветание Благоприятно Луна / Чандра 14 Читра – Вся Накшатра 23 Дхаништха – последние 8 ч. 5 Мригашира – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Марс / Мангал Соль 15 Свати 24 Сатабхиша 6 Ардра Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Раху 16 Вишакха – Вся Накшатра 25 Пурвабхадра – средние 8 ч. 7 Пунарвасу – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Юпитер / Гуру Сезам, золото 17 Анурадха 26 Уттарабхадра 8 Пушья Митра Указывает хорошее Благоприятно Сатурн / Шани 18 Джйештха 27 Ревати 9 Ашлеша Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Меркурий / Будха

Накшатра рождения 11-Пурвапхалгуни

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха 2 Бхарани Джанма Опасность для тела Негативно Венера / Шукра Рис, овощи 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха 3 Критика Сампат Богатство и процветание Благоприятно Солнце / Сурья 13 Хаста – Вся Накшатра 22 Шравана – первые 8 ч. 4 Рохини – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Луна / Чандра Пальмовый сахар 14 Читра 23 Дхаништха 5 Мригашира Кшема Процветание Благоприятно Марс / Мангал 15 Свати – Вся Накшатра 24 Сатабхиша – последние 8 ч. 6 Ардра – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Раху Соль 16 Вишакха 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Юпитер / Гуру 17 Анурадха – Вся Накшатра 26 Уттарабхадра – средние 8 ч. 8 Пушья – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Сатурн / Шани Сезам, золото 18 Джйештха 27 Ревати 9 Ашлеша Митра Указывает хорошее Благоприятно Меркурий / Будха 19 Мула 1 Ашвини 10 Магха Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Кету

Накшатра рождения 12-Уттарапхалгуни

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха 3 Критика Джанма Опасность для тела Негативно Солнце / Сурья Рис, овощи 13 Хаста 22 Шравана 4 Рохини Сампат Богатство и процветание Благоприятно Луна / Чандра 14 Читра – Вся Накшатра 23 Дхаништха – первые 8 ч. 5 Мригашира – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Марс / Мангал Пальмовый сахар 15 Свати 24 Сатабхиша 6 Ардра Кшема Процветание Благоприятно Раху 16 Вишакха – Вся Накшатра 25 Пурвабхадра – последние 8 ч. 7 Пунарвасу – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Юпитер / Гуру Соль 17 Анурадха 26 Уттарабхадра 8 Пушья Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Сатурн / Шани 18 Джйештха – Вся Накшатра 27 Ревати – средние 8 ч. 9 Ашлеша – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Меркурий / Будха Сезам, золото 19 Мула 1 Ашвини 10 Магха Митра Указывает хорошее Благоприятно Кету 20 Пурвашадха 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Венера / Шукра

Накшатра рождения 13-Хаста

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 13 Хаста 22 Шравана 4 Рохини Джанма Опасность для тела Негативно Луна / Чандра Рис, овощи 14 Читра 23 Дхаништха 5 Мригашира Сампат Богатство и процветание Благоприятно Марс / Мангал 15 Свати – Вся Накшатра 24 Сатабхиша – первые 8 ч. 6 Ардра – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Раху Пальмовый сахар 16 Вишакха 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу Кшема Процветание Благоприятно Юпитер / Гуру 17 Анурадха – Вся Накшатра 26 Уттарабхадра – последние 8 ч. 8 Пушья – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Сатурн / Шани Соль 18 Джйештха 27 Ревати 9 Ашлеша Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Меркурий / Будха 19 Мула – Вся Накшатра 1 Ашвини – средние 8 ч. 10 Магха – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Кету Сезам, золото 20 Пурвашадха 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни Митра Указывает хорошее Благоприятно Венера / Шукра 21 Уттарашадха 3 Критика 12 Уттарапхалгуни Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Солнце / Сурья

Накшатра рождения 14-Читра

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 14 Читра 23 Дхаништха 5 Мригашира Джанма Опасность для тела Негативно Марс / Мангал Рис, овощи 15 Свати 24 Сатабхиша 6 Ардра Сампат Богатство и процветание Благоприятно Раху 16 Вишакха – Вся Накшатра 25 Пурвабхадра – первые 8 ч. 7 Пунарвасу – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Юпитер / Гуру Пальмовый сахар 17 Анурадха 26 Уттарабхадра 8 Пушья Кшема Процветание Благоприятно Сатурн / Шани 18 Джйештха – Вся Накшатра 27 Ревати – последние 8 ч. 9 Ашлеша – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Меркурий / Будха Соль 19 Мула 1 Ашвини 10 Магха Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Кету 20 Пурвашадха – Вся Накшатра 2 Бхарани – средние 8 ч. 11 Пурвапхалгуни – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Венера / Шукра Сезам, золото 21 Уттарашадха 3 Критика 12 Уттарапхалгуни Митра Указывает хорошее Благоприятно Солнце / Сурья 22 Шравана 4 Рохини 13 Хаста Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Луна / Чандра

Накшатра рождения 15-Свати

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 15 Свати 24 Сатабхиша 6 Ардра Джанма Опасность для тела Негативно Раху Рис, овощи 16 Вишакха 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу Сампат Богатство и процветание Благоприятно Юпитер / Гуру 17 Анурадха – Вся Накшатра 26 Уттарабхадра – первые 8 ч. 8 Пушья – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Сатурн / Шани Пальмовый сахар 18 Джйештха 27 Ревати 9 Ашлеша Кшема Процветание Благоприятно Меркурий / Будха 19 Мула – Вся Накшатра 1 Ашвини – последние 8 ч. 10 Магха – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Кету Соль 20 Пурвашадха 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Венера / Шукра 21 Уттарашадха – Вся Накшатра 3 Критика – средние 8 ч. 12 Уттарапхалгуни – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Солнце / Сурья Сезам, золото 22 Шравана 4 Рохини 13 Хаста Митра Указывает хорошее Благоприятно Луна / Чандра 23 Дхаништха 5 Мригашира 14 Читра Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Марс / Мангал

Накшатра рождения 16-Вишакха

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 16 Вишакха 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу Джанма Опасность для тела Негативно Юпитер / Гуру Рис, овощи 17 Анурадха 26 Уттарабхадра 8 Пушья Сампат Богатство и процветание Благоприятно Сатурн / Шани 18 Джйештха – Вся Накшатра 27 Ревати – первые 8 ч. 9 Ашлеша – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Меркурий / Будха Пальмовый сахар 19 Мула 1 Ашвини 10 Магха Кшема Процветание Благоприятно Кету 20 Пурвашадха – Вся Накшатра 2 Бхарани – последние 8 ч. 11 Пурвапхалгуни – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Венера / Шукра Соль 21 Уттарашадха 3 Критика 12 Уттарапхалгуни Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Солнце / Сурья 22 Шравана – Вся Накшатра 4 Рохини – средние 8 ч. 13 Хаста – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Луна / Чандра Сезам, золото 23 Дхаништха 5 Мригашира 14 Читра Митра Указывает хорошее Благоприятно Марс / Мангал 24 Сатабхиша 6 Ардра 15 Свати Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Раху

Накшатра рождения 17-Анурадха

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 17 Анурадха 26 Уттарабхадра 8 Пушья Джанма Опасность для тела Негативно Сатурн / Шани Рис, овощи 18 Джйештха 27 Ревати 9 Ашлеша Сампат Богатство и процветание Благоприятно Меркурий / Будха 19 Мула – Вся Накшатра 1 Ашвини – первые 8 ч. 10 Магха – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Кету Пальмовый сахар 20 Пурвашадха 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни Кшема Процветание Благоприятно Венера / Шукра 21 Уттарашадха – Вся Накшатра 3 Критика – последние 8 ч. 12 Уттарапхалгуни – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Солнце / Сурья Соль 22 Шравана 4 Рохини 13 Хаста Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Луна / Чандра 23 Дхаништха – Вся Накшатра 5 Мригашира – средние 8 ч. 14 Читра – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Марс / Мангал Сезам, золото 24 Сатабхиша 6 Ардра 15 Свати Митра Указывает хорошее Благоприятно Раху 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу 16 Вишакха Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Юпитер / Гуру

Накшатра рождения 18-Джйештха

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 18 Джйештха 27 Ревати 9 Ашлеша Джанма Опасность для тела Негативно Меркурий / Будха Рис, овощи 19 Мула 1 Ашвини 10 Магха Сампат Богатство и процветание Благоприятно Кету 20 Пурвашадха – Вся Накшатра 2 Бхарани – первые 8 ч. 11 Пурвапхалгуни – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Венера / Шукра Пальмовый сахар 21 Уттарашадха 3 Критика 12 Уттарапхалгуни Кшема Процветание Благоприятно Солнце / Сурья 22 Шравана – Вся Накшатра 4 Рохини – последние 8 ч. 13 Хаста – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Луна / Чандра Соль 23 Дхаништха 5 Мригашира 14 Читра Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Марс / Мангал 24 Сатабхиша – Вся Накшатра 6 Ардра – средние 8 ч. 15 Свати – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Раху Сезам, золото 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу 16 Вишакха Митра Указывает хорошее Благоприятно Юпитер / Гуру 26 Уттарабхадра 8 Пушья 17 Анурадха Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Сатурн / Шани

Накшатра рождения 19-Мула

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 19 Мула 1 Ашвини 10 Магха Джанма Опасность для тела Негативно Кету Рис, овощи 20 Пурвашадха 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни Сампат Богатство и процветание Благоприятно Венера / Шукра 21 Уттарашадха – Вся Накшатра 3 Критика – первые 8 ч. 12 Уттарапхалгуни – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Солнце / Сурья Пальмовый сахар 22 Шравана 4 Рохини 13 Хаста Кшема Процветание Благоприятно Луна / Чандра 23 Дхаништха – Вся Накшатра 5 Мригашира – последние 8 ч. 14 Читра – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Марс / Мангал Соль 24 Сатабхиша 6 Ардра 15 Свати Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Раху 25 Пурвабхадра – Вся Накшатра 7 Пунарвасу – средние 8 ч. 16 Вишакха – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Юпитер / Гуру Сезам, золото 26 Уттарабхадра 8 Пушья 17 Анурадха Митра Указывает хорошее Благоприятно Сатурн / Шани 27 Ревати 9 Ашлеша 18 Джйештха Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Меркурий / Будха

Накшатра рождения 20-Пурвашадха

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 20 Пурвашадха 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни Джанма Опасность для тела Негативно Венера / Шукра Рис, овощи 21 Уттарашадха 3 Критика 12 Уттарапхалгуни Сампат Богатство и процветание Благоприятно Солнце / Сурья 22 Шравана – Вся Накшатра 4 Рохини – первые 8 ч. 13 Хаста – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Луна / Чандра Пальмовый сахар 23 Дхаништха 5 Мригашира 14 Читра Кшема Процветание Благоприятно Марс / Мангал 24 Сатабхиша – Вся Накшатра 6 Ардра – последние 8 ч. 15 Свати – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Раху Соль 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу 16 Вишакха Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Юпитер / Гуру 26 Уттарабхадра – Вся Накшатра 8 Пушья – средние 8 ч. 17 Анурадха – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Сатурн / Шани Сезам, золото 27 Ревати 9 Ашлеша 18 Джйештха Митра Указывает хорошее Благоприятно Меркурий / Будха 1 Ашвини 10 Магха 19 Мула Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Кету

Накшатра рождения 21-Уттарашадха

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 21 Уттарашадха 3 Критика 12 Уттарапхалгуни Джанма Опасность для тела Негативно Солнце / Сурья Рис, овощи 22 Шравана 4 Рохини 13 Хаста Сампат Богатство и процветание Благоприятно Луна / Чандра 23 Дхаништха – Вся Накшатра 5 Мригашира – первые 8 ч. 14 Читра – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Марс / Мангал Пальмовый сахар 24 Сатабхиша 6 Ардра 15 Свати Кшема Процветание Благоприятно Раху 25 Пурвабхадра – Вся Накшатра 7 Пунарвасу – последние 8 ч. 16 Вишакха – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Юпитер / Гуру Соль 26 Уттарабхадра 8 Пушья 17 Анурадха Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Сатурн / Шани 27 Ревати – Вся Накшатра 9 Ашлеша – средние 8 ч. 18 Джйештха – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Меркурий / Будха Сезам, золото 1 Ашвини 10 Магха 19 Мула Митра Указывает хорошее Благоприятно Кету 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Венера / Шукра

Накшатра рождения 22-Шравана

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 22 Шравана 4 Рохини 13 Хаста Джанма Опасность для тела Негативно Луна / Чандра Рис, овощи 23 Дхаништха 5 Мригашира 14 Читра Сампат Богатство и процветание Благоприятно Марс / Мангал 24 Сатабхиша – Вся Накшатра 6 Ардра – первые 8 ч. 15 Свати – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Раху Пальмовый сахар 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу 16 Вишакха Кшема Процветание Благоприятно Юпитер / Гуру 26 Уттарабхадра – Вся Накшатра 8 Пушья – последние 8 ч. 17 Анурадха – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Сатурн / Шани Соль 27 Ревати 9 Ашлеша 18 Джйештха Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Меркурий / Будха 1 Ашвини – Вся Накшатра 10 Магха – средние 8 ч. 19 Мула – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Кету Сезам, золото 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха Митра Указывает хорошее Благоприятно Венера / Шукра 3 Критика 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Солнце / Сурья

Накшатра рождения 23-Дхаништха

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 23 Дхаништха 5 Мригашира 14 Читра Джанма Опасность для тела Негативно Марс / Мангал Рис, овощи 24 Сатабхиша 6 Ардра 15 Свати Сампат Богатство и процветание Благоприятно Раху 25 Пурвабхадра – Вся Накшатра 7 Пунарвасу – первые 8 ч. 16 Вишакха – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Юпитер / Гуру Пальмовый сахар 26 Уттарабхадра 8 Пушья 17 Анурадха Кшема Процветание Благоприятно Сатурн / Шани 27 Ревати – Вся Накшатра 9 Ашлеша – последние 8 ч. 18 Джйештха – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Меркурий / Будха Соль 1 Ашвини 10 Магха 19 Мула Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Кету 2 Бхарани – Вся Накшатра 11 Пурвапхалгуни – средние 8 ч. 20 Пурвашадха – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Венера / Шукра Сезам, золото 3 Критика 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха Митра Указывает хорошее Благоприятно Солнце / Сурья 4 Рохини 13 Хаста 22 Шравана Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Луна / Чандра

Накшатра рождения 24-Сатабхиша

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 24 Сатабхиша 6 Ардра 15 Свати Джанма Опасность для тела Негативно Раху Рис, овощи 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу 16 Вишакха Сампат Богатство и процветание Благоприятно Юпитер / Гуру 26 Уттарабхадра – Вся Накшатра 8 Пушья – первые 8 ч. 17 Анурадха – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Сатурн / Шани Пальмовый сахар 27 Ревати 9 Ашлеша 18 Джйештха Кшема Процветание Благоприятно Меркурий / Будха 1 Ашвини – Вся Накшатра 10 Магха – последние 8 ч. 19 Мула – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Кету Соль 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Венера / Шукра 3 Критика – Вся Накшатра 12 Уттарапхалгуни – средние 8 ч. 21 Уттарашадха – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Солнце / Сурья Сезам, золото 4 Рохини 13 Хаста 22 Шравана Митра Указывает хорошее Благоприятно Луна / Чандра 5 Мригашира 14 Читра 23 Дхаништха Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Марс / Мангал

Накшатра рождения 25-Пурвабхадра

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу 16 Вишакха Джанма Опасность для тела Негативно Юпитер / Гуру Рис, овощи 26 Уттарабхадра 8 Пушья 17 Анурадха Сампат Богатство и процветание Благоприятно Сатурн / Шани 27 Ревати – Вся Накшатра 9 Ашлеша – первые 8 ч. 18 Джйештха – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Меркурий / Будха Пальмовый сахар 1 Ашвини 10 Магха 19 Мула Кшема Процветание Благоприятно Кету 2 Бхарани – Вся Накшатра 11 Пурвапхалгуни – последние 8 ч. 20 Пурвашадха – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Венера / Шукра Соль 3 Критика 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Солнце / Сурья 4 Рохини – Вся Накшатра 13 Хаста – средние 8 ч. 22 Шравана – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Луна / Чандра Сезам, золото 5 Мригашира 14 Читра 23 Дхаништха Митра Указывает хорошее Благоприятно Марс / Мангал 6 Ардра 15 Свати 24 Сатабхиша Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Раху

Накшатра рождения 26-Уттарабхадра

№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 26 Уттарабхадра 8 Пушья 17 Анурадха Джанма Опасность для тела Негативно Сатурн / Шани Рис, овощи 27 Ревати 9 Ашлеша 18 Джйештха Сампат Богатство и процветание Благоприятно Меркурий / Будха 1 Ашвини – Вся Накшатра 10 Магха – первые 8 ч. 19 Мула – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Кету Пальмовый сахар 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха Кшема Процветание Благоприятно Венера / Шукра 3 Критика – Вся Накшатра 12 Уттарапхалгуни – последние 8 ч. 21 Уттарашадха – нейтральная Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Солнце / Сурья Соль 4 Рохини 13 Хаста 22 Шравана Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Луна / Чандра 5 Мригашира – Вся Накшатра 14 Читра – средние 8 ч. 23 Дхаништха – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Марс / Мангал Сезам, золото 6 Ардра 15 Свати 24 Сатабхиша Митра Указывает хорошее Благоприятно Раху 7 Пунарвасу 16 Вишакха 25 Пурвабхадра Парама митра Лучший друг Очень благоприятно Юпитер / Гуру

Накшатра рождения 27-Ревати