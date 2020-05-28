Индивидуальная ТараБала

Группы ТараБала
При выборе качества дня очень важно смотреть Накшатру дня, на сколько она благоприятна для вас. Рассчитывается ТараБала от Накшатры рождения (накшатры, в которой расположена Чандра (Луна) в вашем гороскопе). Считать от Накшатры рождения до Накшатры, где будет Чандра (Луна) в день, на который планируется новая работа или начало путешествия.
1 – Джанма. это указывает опасность для тела 2 – Сампат, богатство и процветание 3 – Випат, опасности, потери и несчастные случаи 4 – Кшема, процветание 5 – Пратяк, препятствия 6 – Садхана, реализация притязаний 7 – Наидхана, опасности 8 – Майтра, указывает хорошее 9 – Парама майтра, очень благоприятно
Длина Накшатры в среднем 24 часа. Первая группа (от 1 до 9) – Накшатра в которию падает Вторая группа (от 10 до 18) – 8 часов от начала 3-Випат, 5-Пратяк, 7-Наидхана есть период с отрицательной тенденцией 24 часа. , также последние 8 часов 12-Випат и середина 8 часов 14-Пратяка являются отрицательными. Третья группа (от 19 до 27) – все 24 часа 16-Найдханы нейтральны, кроме случаев, когда Накшатру управляет Граха в падении или с отрицательным Дришти (аспектом). 21-Випат, 23-Пратяк, 25-Наидхана
1-я Тара Бала – Джанма. Опасности для тела, не рискуйте. Рутинные дела в порядке. Этот транзит может представлять некоторую опасность для тела, если есть аспекты или соединения с вредителями и Луна убывает. Если есть аспекты благодетелей и Луна прибывает, это может повысить естественную жизненную энергию и уверенность в себе, принести удачу.
2-я Тара Бала – Сампат. Финансовое благополучие, хорошая пища, семейные удовольствия. Это процветающий и благоприятный транзит для начала любых финансовых предприятий, чувственного удовлетворения, любых благоприятных празднований, для начала путешествий.
3-я Тара Бала – Випат. Опасности, потери и несчастные случаи. Избегайте важных дел. Это опасный транзит для любой важной деятельности и может привести к авариям, потерям богатства и процветания, неприятностям с авторитетами, несчастьям в путешествиях и с родственниками.
4-я Тара Бала – Кшема. Успех ваших усилий. Следуйте вашим планам. Этот транзит очень благоприятен, и когда некая деятельность начинается при его влиянии, то это приносит процветание и плодотворные результаты во исполнение желаний.
5-я Тара Бала – Пратьяк. Препятствия на пути ваших устремлений. Отложите важные дела. Этот транзит имеет тенденцию создавать препятствия и барьеры вашим усилиям, но если есть аспекты или соединения с благодетелями, то можно все же ожидать успешных результатов деятельности.
6-я Тара Бала – Садхана. Осуществление желаний. Назначайте на это время важные дела. Работа, начатая под покровительством этого транзита принесет исполнение желаний и успешные результаты усилий.
7-я Тара Бала – Наидхана. Потери, несчастные случаи. Не ожидайте немедленных результатов. Звезды предвещают опасности и затруднения, следует повременить с началом серьезных предприятий, долгих путешествий, и избегать ненужного риска.
8-я Тара Бала – Майтра. Хорошо для выполнения обычных дел. Можно ожидать прогресса и хороших результатов в деятельности, начатой во время этого транзита.
9-я Тара Бала – Парама Майтра. Очень хорошо для достижения желаемой цели. Этот транзит хорош для обретения новых друзей, углубления отношений со старыми друзьями, совершения сделок, путешествий.
Так же луччше избегать 22 и 27 накшатру от Накшатры рождения.
Накшатра рождения 1-Ашвини
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 1 Ашвини 10 Магха 19 Мула Джанма Опасность для тела Негативно Кету Рис, овощи 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха Сампат Богатство и процветание Благоприятно Венера / Шукра 3 Критика – Вся Накшатра 12 Уттарапхалгуни – первые 8 ч. 21 Уттарашадха – нейтральная Випат Потери и несчастные случаи Негативно Солнце / Сурья Пальмовый сахар 4 Рохини 13 Хаста 22 Шравана Кшема Процветание Благоприятно Луна / Чандра 5 – Вся Накшатра Мригашира 14 Читра – последние 8 ч. 23 Дхаништха – нейтральная Пратяк Препятствия и затруднение Негативно Марс / Мангал Соль 6 Ардра 15 Свати 24 Сатабхиша Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Раху 7 – Вся Накшатра Пунарвасу 16 Вишакха – средние 8 ч. 25 Пурвабхадра – нейтральная Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Юпитер / Гуру Сезам, золото 8 Пушья 17 Анурадха 26 Уттарабхадра Митра Указывает хорошее Благоприятно Сатурн / Шани 9 Ашлеша 18 Джйештха 27 Ревати Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Меркурий / Будха
Накшатра рождения 2-Бхарани
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха Джанма Опасность для тела Негативно Венера / Шукра Рис, овощи 3 Критика 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха Сампат Богатство и процветание Благоприятно Солнце / Сурья 4 – Вся Накшатра Рохини 13 – первые 8 ч. Хаста 22 – нейтральная Шравана Випат Потери и несчастные случаи Негативно Луна / Чандра Пальмовый сахар 5 Мригашира 14 Читра 23 Дхаништха Кшема Процветание Благоприятно Марс / Мангал 6 – Вся Накшатра Ардра 15 – последние 8 ч. Свати 24 – нейтральная Сатабхиша Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Раху Соль 7 Пунарвасу 16 Вишакха 25 Пурвабхадра Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Юпитер / Гуру 8 – Вся Накшатра Пушья 17 – средние 8 ч. Анурадха 26 – нейтральная Уттарабхадра Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Сатурн / Шани Сезам, золото 9 Ашлеша 18 Джйештха 27 Ревати Митра Указывает хорошее Благоприятно Меркурий / Будха 10 Магха 19 Мула 1 Ашвини Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Кету
Накшатра рождения 3-Критика
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 3 Критика 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха Джанма Опасность для тела Негативно Солнце / Сурья Рис, овощи 4 Рохини 13 Хаста 22 Шравана Сампат Богатство и процветание Благоприятно Луна / Чандра 5 – Вся Накшатра Мригашира 14 – первые 8 ч. Читра 23 – нейтральная Дхаништха Випат Потери и несчастные случаи Негативно Марс / Мангал Пальмовый сахар 6 Ардра 15 Свати 24 Сатабхиша Кшема Процветание Благоприятно Раху 7 – Вся Накшатра Пунарвасу 16 – последние 8 ч. Вишакха 25 – нейтральная Пурвабхадра Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Юпитер / Гуру Соль 8 Пушья 17 Анурадха 26 Уттарабхадра Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Сатурн / Шани 9 – Вся Накшатра Ашлеша 18 – средние 8 ч. Джйештха 27 – нейтральная Ревати Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Меркурий / Будха Сезам, золото 10 Магха 19 Мула 1 Ашвини Митра Указывает хорошее Благоприятно Кету 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха 2 Бхарани Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Венера / Шукра
Накшатра рождения 4-Рохини
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 4 Рохини 13 Хаста 22 Шравана Джанма Опасность для тела Негативно Луна / Чандра Рис, овощи 5 Мригашира 14 Читра 23 Дхаништха Сампат Богатство и процветание Благоприятно Марс / Мангал 6 – Вся Накшатра Ардра 15 – первые 8 ч. Свати 24 – нейтральная Сатабхиша Випат Потери и несчастные случаи Негативно Раху Пальмовый сахар 7 Пунарвасу 16 Вишакха 25 Пурвабхадра Кшема Процветание Благоприятно Юпитер / Гуру 8 – Вся Накшатра Пушья 17 – последние 8 ч. Анурадха 26 – нейтральная Уттарабхадра Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Сатурн / Шани Соль 9 Ашлеша 18 Джйештха 27 Ревати Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Меркурий / Будха 10 – Вся Накшатра Магха 19 – средние 8 ч. Мула 1 – нейтральная Ашвини Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Кету Сезам, золото 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха 2 Бхарани Митра Указывает хорошее Благоприятно Венера / Шукра 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха 3 Критика Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Солнце / Сурья
Накшатра рождения 5-Мригашира
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 5 Мригашира 14 Читра 23 Дхаништха Джанма Опасность для тела Негативно Марс / Мангал Рис, овощи 6 Ардра 15 Свати 24 Сатабхиша Сампат Богатство и процветание Благоприятно Раху 7 – Вся Накшатра Пунарвасу 16 – первые 8 ч. Вишакха 25 – нейтральная Пурвабхадра Випат Потери и несчастные случаи Негативно Юпитер / Гуру Пальмовый сахар 8 Пушья 17 Анурадха 26 Уттарабхадра Кшема Процветание Благоприятно Сатурн / Шани 9 – Вся Накшатра Ашлеша 18 – последние 8 ч. Джйештха 27 – нейтральная Ревати Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Меркурий / Будха Соль 10 Магха 19 Мула 1 Ашвини Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Кету 11 – Вся Накшатра Пурвапхалгуни 20 – средние 8 ч. Пурвашадха 2 – нейтральная Бхарани Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Венера / Шукра Сезам, золото 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха 3 Критика Митра Указывает хорошее Благоприятно Солнце / Сурья 13 Хаста 22 Шравана 4 Рохини Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Луна / Чандра
Накшатра рождения 6-Ардра
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 6 Ардра 15 Свати 24 Сатабхиша Джанма Опасность для тела Негативно Раху Рис, овощи 7 Пунарвасу 16 Вишакха 25 Пурвабхадра Сампат Богатство и процветание Благоприятно Юпитер / Гуру 8 – Вся Накшатра Пушья 17 – первые 8 ч. Анурадха 26 – нейтральная Уттарабхадра Випат Потери и несчастные случаи Негативно Сатурн / Шани Пальмовый сахар 9 Ашлеша 18 Джйештха 27 Ревати Кшема Процветание Благоприятно Меркурий / Будха 10 – Вся Накшатра Магха 19 – последние 8 ч. Мула 1 – нейтральная Ашвини Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Кету Соль 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха 2 Бхарани Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Венера / Шукра 12 – Вся Накшатра Уттарапхалгуни 21 – средние 8 ч. Уттарашадха 3 – нейтральная Критика Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Солнце / Сурья Сезам, золото 13 Хаста 22 Шравана 4 Рохини Митра Указывает хорошее Благоприятно Луна / Чандра 14 Читра 23 Дхаништха 5 Мригашира Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Марс / Мангал
Накшатра рождения 7-Пунарвасу
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 7 Пунарвасу 16 Вишакха 25 Пурвабхадра Джанма Опасность для тела Негативно Юпитер / Гуру Рис, овощи 8 Пушья 17 Анурадха 26 Уттарабхадра Сампат Богатство и процветание Благоприятно Сатурн / Шани 9 – Вся Накшатра Ашлеша 18 – первые 8 ч. Джйештха 27 – нейтральная Ревати Випат Потери и несчастные случаи Негативно Меркурий / Будха Пальмовый сахар 10 Магха 19 Мула 1 Ашвини Кшема Процветание Благоприятно Кету 11 – Вся Накшатра Пурвапхалгуни 20 – последние 8 ч. Пурвашадха 2 – нейтральная Бхарани Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Венера / Шукра Соль 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха 3 Критика Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Солнце / Сурья 13 – Вся Накшатра Хаста 22 – средние 8 ч. Шравана 4 – нейтральная Рохини Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Луна / Чандра Сезам, золото 14 Читра 23 Дхаништха 5 Мригашира Митра Указывает хорошее Благоприятно Марс / Мангал 15 Свати 24 Сатабхиша 6 Ардра Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Раху
Накшатра рождения 8-Пушья
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 8 Пушья 17 Анурадха 26 Уттарабхадра Джанма Опасность для тела Негативно Сатурн / Шани Рис, овощи 9 Ашлеша 18 Джйештха 27 Ревати Сампат Богатство и процветание Благоприятно Меркурий / Будха 10 – Вся Накшатра Магха 19 – первые 8 ч. Мула 1 – нейтральная Ашвини Випат Потери и несчастные случаи Негативно Кету Пальмовый сахар 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха 2 Бхарани Кшема Процветание Благоприятно Венера / Шукра 12 – Вся Накшатра Уттарапхалгуни 21 – последние 8 ч. Уттарашадха 3 – нейтральная Критика Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Солнце / Сурья Соль 13 Хаста 22 Шравана 4 Рохини Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Луна / Чандра 14 – Вся Накшатра Читра 23 – средние 8 ч. Дхаништха 5 – нейтральная Мригашира Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Марс / Мангал Сезам, золото 15 Свати 24 Сатабхиша 6 Ардра Митра Указывает хорошее Благоприятно Раху 16 Вишакха 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Юпитер / Гуру
Накшатра рождения 9-Ашлеша
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 9 Ашлеша 18 Джйештха 27 Ревати Джанма Опасность для тела Негативно Меркурий / Будха Рис, овощи 10 Магха 19 Мула 1 Ашвини Сампат Богатство и процветание Благоприятно Кету 11 – Вся Накшатра Пурвапхалгуни 20 – первые 8 ч. Пурвашадха 2 – нейтральная Бхарани Випат Потери и несчастные случаи Негативно Венера / Шукра Пальмовый сахар 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха 3 Критика Кшема Процветание Благоприятно Солнце / Сурья 13 – Вся Накшатра Хаста 22 – последние 8 ч. Шравана 4 – нейтральная Рохини Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Луна / Чандра Соль 14 Читра 23 Дхаништха 5 Мригашира Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Марс / Мангал 15 – Вся Накшатра Свати 24 – средние 8 ч. Сатабхиша 6 – нейтральная Ардра Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Раху Сезам, золото 16 Вишакха 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу Митра Указывает хорошее Благоприятно Юпитер / Гуру 17 Анурадха 26 Уттарабхадра 8 Пушья Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Сатурн / Шани
Накшатра рождения 10-Магха
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 10 Магха 19 Мула 1 Ашвини Джанма Опасность для тела Негативно Кету Рис, овощи 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха 2 Бхарани Сампат Богатство и процветание Благоприятно Венера / Шукра 12 – Вся Накшатра Уттарапхалгуни 21 – первые 8 ч. Уттарашадха 3 – нейтральная Критика Випат Потери и несчастные случаи Негативно Солнце / Сурья Пальмовый сахар 13 Хаста 22 Шравана 4 Рохини Кшема Процветание Благоприятно Луна / Чандра 14 – Вся Накшатра Читра 23 – последние 8 ч. Дхаништха 5 – нейтральная Мригашира Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Марс / Мангал Соль 15 Свати 24 Сатабхиша 6 Ардра Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Раху 16 – Вся Накшатра Вишакха 25 – средние 8 ч. Пурвабхадра 7 – нейтральная Пунарвасу Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Юпитер / Гуру Сезам, золото 17 Анурадха 26 Уттарабхадра 8 Пушья Митра Указывает хорошее Благоприятно Сатурн / Шани 18 Джйештха 27 Ревати 9 Ашлеша Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Меркурий / Будха
Накшатра рождения 11-Пурвапхалгуни
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха 2 Бхарани Джанма Опасность для тела Негативно Венера / Шукра Рис, овощи 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха 3 Критика Сампат Богатство и процветание Благоприятно Солнце / Сурья 13 – Вся Накшатра Хаста 22 – первые 8 ч. Шравана 4 – нейтральная Рохини Випат Потери и несчастные случаи Негативно Луна / Чандра Пальмовый сахар 14 Читра 23 Дхаништха 5 Мригашира Кшема Процветание Благоприятно Марс / Мангал 15 – Вся Накшатра Свати 24 – последние 8 ч. Сатабхиша 6 – нейтральная Ардра Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Раху Соль 16 Вишакха 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Юпитер / Гуру 17 – Вся Накшатра Анурадха 26 – средние 8 ч. Уттарабхадра 8 – нейтральная Пушья Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Сатурн / Шани Сезам, золото 18 Джйештха 27 Ревати 9 Ашлеша Митра Указывает хорошее Благоприятно Меркурий / Будха 19 Мула 1 Ашвини 10 Магха Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Кету
Накшатра рождения 12-Уттарапхалгуни
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха 3 Критика Джанма Опасность для тела Негативно Солнце / Сурья Рис, овощи 13 Хаста 22 Шравана 4 Рохини Сампат Богатство и процветание Благоприятно Луна / Чандра 14 – Вся Накшатра Читра 23 – первые 8 ч. Дхаништха 5 – нейтральная Мригашира Випат Потери и несчастные случаи Негативно Марс / Мангал Пальмовый сахар 15 Свати 24 Сатабхиша 6 Ардра Кшема Процветание Благоприятно Раху 16 – Вся Накшатра Вишакха 25 – последние 8 ч. Пурвабхадра 7 – нейтральная Пунарвасу Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Юпитер / Гуру Соль 17 Анурадха 26 Уттарабхадра 8 Пушья Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Сатурн / Шани 18 – Вся Накшатра Джйештха 27 – средние 8 ч. Ревати 9 – нейтральная Ашлеша Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Меркурий / Будха Сезам, золото 19 Мула 1 Ашвини 10 Магха Митра Указывает хорошее Благоприятно Кету 20 Пурвашадха 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Венера / Шукра
Накшатра рождения 13-Хаста
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 13 Хаста 22 Шравана 4 Рохини Джанма Опасность для тела Негативно Луна / Чандра Рис, овощи 14 Читра 23 Дхаништха 5 Мригашира Сампат Богатство и процветание Благоприятно Марс / Мангал 15 – Вся Накшатра Свати 24 – первые 8 ч. Сатабхиша 6 – нейтральная Ардра Випат Потери и несчастные случаи Негативно Раху Пальмовый сахар 16 Вишакха 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу Кшема Процветание Благоприятно Юпитер / Гуру 17 – Вся Накшатра Анурадха 26 – последние 8 ч. Уттарабхадра 8 – нейтральная Пушья Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Сатурн / Шани Соль 18 Джйештха 27 Ревати 9 Ашлеша Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Меркурий / Будха 19 – Вся Накшатра Мула 1 – средние 8 ч. Ашвини 10 – нейтральная Магха Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Кету Сезам, золото 20 Пурвашадха 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни Митра Указывает хорошее Благоприятно Венера / Шукра 21 Уттарашадха 3 Критика 12 Уттарапхалгуни Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Солнце / Сурья
Накшатра рождения 14-Читра
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 14 Читра 23 Дхаништха 5 Мригашира Джанма Опасность для тела Негативно Марс / Мангал Рис, овощи 15 Свати 24 Сатабхиша 6 Ардра Сампат Богатство и процветание Благоприятно Раху 16 – Вся Накшатра Вишакха 25 – первые 8 ч. Пурвабхадра 7 – нейтральная Пунарвасу Випат Потери и несчастные случаи Негативно Юпитер / Гуру Пальмовый сахар 17 Анурадха 26 Уттарабхадра 8 Пушья Кшема Процветание Благоприятно Сатурн / Шани 18 – Вся Накшатра Джйештха 27 – последние 8 ч. Ревати 9 – нейтральная Ашлеша Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Меркурий / Будха Соль 19 Мула 1 Ашвини 10 Магха Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Кету 20 – Вся Накшатра Пурвашадха 2 – средние 8 ч. Бхарани 11 – нейтральная Пурвапхалгуни Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Венера / Шукра Сезам, золото 21 Уттарашадха 3 Критика 12 Уттарапхалгуни Митра Указывает хорошее Благоприятно Солнце / Сурья 22 Шравана 4 Рохини 13 Хаста Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Луна / Чандра
Накшатра рождения 15-Свати
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 15 Свати 24 Сатабхиша 6 Ардра Джанма Опасность для тела Негативно Раху Рис, овощи 16 Вишакха 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу Сампат Богатство и процветание Благоприятно Юпитер / Гуру 17 – Вся Накшатра Анурадха 26 – первые 8 ч. Уттарабхадра 8 – нейтральная Пушья Випат Потери и несчастные случаи Негативно Сатурн / Шани Пальмовый сахар 18 Джйештха 27 Ревати 9 Ашлеша Кшема Процветание Благоприятно Меркурий / Будха 19 – Вся Накшатра Мула 1 – последние 8 ч. Ашвини 10 – нейтральная Магха Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Кету Соль 20 Пурвашадха 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Венера / Шукра 21 – Вся Накшатра Уттарашадха 3 – средние 8 ч. Критика 12 – нейтральная Уттарапхалгуни Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Солнце / Сурья Сезам, золото 22 Шравана 4 Рохини 13 Хаста Митра Указывает хорошее Благоприятно Луна / Чандра 23 Дхаништха 5 Мригашира 14 Читра Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Марс / Мангал
Накшатра рождения 16-Вишакха
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 16 Вишакха 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу Джанма Опасность для тела Негативно Юпитер / Гуру Рис, овощи 17 Анурадха 26 Уттарабхадра 8 Пушья Сампат Богатство и процветание Благоприятно Сатурн / Шани 18 – Вся Накшатра Джйештха 27 – первые 8 ч. Ревати 9 – нейтральная Ашлеша Випат Потери и несчастные случаи Негативно Меркурий / Будха Пальмовый сахар 19 Мула 1 Ашвини 10 Магха Кшема Процветание Благоприятно Кету 20 – Вся Накшатра Пурвашадха 2 – последние 8 ч. Бхарани 11 – нейтральная Пурвапхалгуни Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Венера / Шукра Соль 21 Уттарашадха 3 Критика 12 Уттарапхалгуни Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Солнце / Сурья 22 – Вся Накшатра Шравана 4 – средние 8 ч. Рохини 13 – нейтральная Хаста Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Луна / Чандра Сезам, золото 23 Дхаништха 5 Мригашира 14 Читра Митра Указывает хорошее Благоприятно Марс / Мангал 24 Сатабхиша 6 Ардра 15 Свати Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Раху
Накшатра рождения 17-Анурадха
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 17 Анурадха 26 Уттарабхадра 8 Пушья Джанма Опасность для тела Негативно Сатурн / Шани Рис, овощи 18 Джйештха 27 Ревати 9 Ашлеша Сампат Богатство и процветание Благоприятно Меркурий / Будха 19 – Вся Накшатра Мула 1 – первые 8 ч. Ашвини 10 – нейтральная Магха Випат Потери и несчастные случаи Негативно Кету Пальмовый сахар 20 Пурвашадха 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни Кшема Процветание Благоприятно Венера / Шукра 21 – Вся Накшатра Уттарашадха 3 – последние 8 ч. Критика 12 – нейтральная Уттарапхалгуни Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Солнце / Сурья Соль 22 Шравана 4 Рохини 13 Хаста Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Луна / Чандра 23 – Вся Накшатра Дхаништха 5 – средние 8 ч. Мригашира 14 – нейтральная Читра Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Марс / Мангал Сезам, золото 24 Сатабхиша 6 Ардра 15 Свати Митра Указывает хорошее Благоприятно Раху 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу 16 Вишакха Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Юпитер / Гуру
Накшатра рождения 18-Джйештха
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 18 Джйештха 27 Ревати 9 Ашлеша Джанма Опасность для тела Негативно Меркурий / Будха Рис, овощи 19 Мула 1 Ашвини 10 Магха Сампат Богатство и процветание Благоприятно Кету 20 – Вся Накшатра Пурвашадха 2 – первые 8 ч. Бхарани 11 – нейтральная Пурвапхалгуни Випат Потери и несчастные случаи Негативно Венера / Шукра Пальмовый сахар 21 Уттарашадха 3 Критика 12 Уттарапхалгуни Кшема Процветание Благоприятно Солнце / Сурья 22 – Вся Накшатра Шравана 4 – последние 8 ч. Рохини 13 – нейтральная Хаста Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Луна / Чандра Соль 23 Дхаништха 5 Мригашира 14 Читра Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Марс / Мангал 24 – Вся Накшатра Сатабхиша 6 – средние 8 ч. Ардра 15 – нейтральная Свати Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Раху Сезам, золото 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу 16 Вишакха Митра Указывает хорошее Благоприятно Юпитер / Гуру 26 Уттарабхадра 8 Пушья 17 Анурадха Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Сатурн / Шани
Накшатра рождения 19-Мула
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 19 Мула 1 Ашвини 10 Магха Джанма Опасность для тела Негативно Кету Рис, овощи 20 Пурвашадха 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни Сампат Богатство и процветание Благоприятно Венера / Шукра 21 – Вся Накшатра Уттарашадха 3 – первые 8 ч. Критика 12 – нейтральная Уттарапхалгуни Випат Потери и несчастные случаи Негативно Солнце / Сурья Пальмовый сахар 22 Шравана 4 Рохини 13 Хаста Кшема Процветание Благоприятно Луна / Чандра 23 – Вся Накшатра Дхаништха 5 – последние 8 ч. Мригашира 14 – нейтральная Читра Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Марс / Мангал Соль 24 Сатабхиша 6 Ардра 15 Свати Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Раху 25 – Вся Накшатра Пурвабхадра 7 – средние 8 ч. Пунарвасу 16 – нейтральная Вишакха Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Юпитер / Гуру Сезам, золото 26 Уттарабхадра 8 Пушья 17 Анурадха Митра Указывает хорошее Благоприятно Сатурн / Шани 27 Ревати 9 Ашлеша 18 Джйештха Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Меркурий / Будха
Накшатра рождения 20-Пурвашадха
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 20 Пурвашадха 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни Джанма Опасность для тела Негативно Венера / Шукра Рис, овощи 21 Уттарашадха 3 Критика 12 Уттарапхалгуни Сампат Богатство и процветание Благоприятно Солнце / Сурья 22 – Вся Накшатра Шравана 4 – первые 8 ч. Рохини 13 – нейтральная Хаста Випат Потери и несчастные случаи Негативно Луна / Чандра Пальмовый сахар 23 Дхаништха 5 Мригашира 14 Читра Кшема Процветание Благоприятно Марс / Мангал 24 – Вся Накшатра Сатабхиша 6 – последние 8 ч. Ардра 15 – нейтральная Свати Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Раху Соль 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу 16 Вишакха Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Юпитер / Гуру 26 – Вся Накшатра Уттарабхадра 8 – средние 8 ч. Пушья 17 – нейтральная Анурадха Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Сатурн / Шани Сезам, золото 27 Ревати 9 Ашлеша 18 Джйештха Митра Указывает хорошее Благоприятно Меркурий / Будха 1 Ашвини 10 Магха 19 Мула Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Кету
Накшатра рождения 21-Уттарашадха
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 21 Уттарашадха 3 Критика 12 Уттарапхалгуни Джанма Опасность для тела Негативно Солнце / Сурья Рис, овощи 22 Шравана 4 Рохини 13 Хаста Сампат Богатство и процветание Благоприятно Луна / Чандра 23 – Вся Накшатра Дхаништха 5 – первые 8 ч. Мригашира 14 – нейтральная Читра Випат Потери и несчастные случаи Негативно Марс / Мангал Пальмовый сахар 24 Сатабхиша 6 Ардра 15 Свати Кшема Процветание Благоприятно Раху 25 – Вся Накшатра Пурвабхадра 7 – последние 8 ч. Пунарвасу 16 – нейтральная Вишакха Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Юпитер / Гуру Соль 26 Уттарабхадра 8 Пушья 17 Анурадха Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Сатурн / Шани 27 – Вся Накшатра Ревати 9 – средние 8 ч. Ашлеша 18 – нейтральная Джйештха Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Меркурий / Будха Сезам, золото 1 Ашвини 10 Магха 19 Мула Митра Указывает хорошее Благоприятно Кету 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Венера / Шукра
Накшатра рождения 22-Шравана
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 22 Шравана 4 Рохини 13 Хаста Джанма Опасность для тела Негативно Луна / Чандра Рис, овощи 23 Дхаништха 5 Мригашира 14 Читра Сампат Богатство и процветание Благоприятно Марс / Мангал 24 – Вся Накшатра Сатабхиша 6 – первые 8 ч. Ардра 15 – нейтральная Свати Випат Потери и несчастные случаи Негативно Раху Пальмовый сахар 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу 16 Вишакха Кшема Процветание Благоприятно Юпитер / Гуру 26 – Вся Накшатра Уттарабхадра 8 – последние 8 ч. Пушья 17 – нейтральная Анурадха Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Сатурн / Шани Соль 27 Ревати 9 Ашлеша 18 Джйештха Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Меркурий / Будха 1 – Вся Накшатра Ашвини 10 – средние 8 ч. Магха 19 – нейтральная Мула Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Кету Сезам, золото 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха Митра Указывает хорошее Благоприятно Венера / Шукра 3 Критика 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Солнце / Сурья
Накшатра рождения 23-Дхаништха
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 23 Дхаништха 5 Мригашира 14 Читра Джанма Опасность для тела Негативно Марс / Мангал Рис, овощи 24 Сатабхиша 6 Ардра 15 Свати Сампат Богатство и процветание Благоприятно Раху 25 – Вся Накшатра Пурвабхадра 7 – первые 8 ч. Пунарвасу 16 – нейтральная Вишакха Випат Потери и несчастные случаи Негативно Юпитер / Гуру Пальмовый сахар 26 Уттарабхадра 8 Пушья 17 Анурадха Кшема Процветание Благоприятно Сатурн / Шани 27 – Вся Накшатра Ревати 9 – последние 8 ч. Ашлеша 18 – нейтральная Джйештха Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Меркурий / Будха Соль 1 Ашвини 10 Магха 19 Мула Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Кету 2 – Вся Накшатра Бхарани 11 – средние 8 ч. Пурвапхалгуни 20 – нейтральная Пурвашадха Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Венера / Шукра Сезам, золото 3 Критика 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха Митра Указывает хорошее Благоприятно Солнце / Сурья 4 Рохини 13 Хаста 22 Шравана Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Луна / Чандра
Накшатра рождения 24-Сатабхиша
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 24 Сатабхиша 6 Ардра 15 Свати Джанма Опасность для тела Негативно Раху Рис, овощи 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу 16 Вишакха Сампат Богатство и процветание Благоприятно Юпитер / Гуру 26 – Вся Накшатра Уттарабхадра 8 – первые 8 ч. Пушья 17 – нейтральная Анурадха Випат Потери и несчастные случаи Негативно Сатурн / Шани Пальмовый сахар 27 Ревати 9 Ашлеша 18 Джйештха Кшема Процветание Благоприятно Меркурий / Будха 1 – Вся Накшатра Ашвини 10 – последние 8 ч. Магха 19 – нейтральная Мула Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Кету Соль 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Венера / Шукра 3 – Вся Накшатра Критика 12 – средние 8 ч. Уттарапхалгуни 21 – нейтральная Уттарашадха Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Солнце / Сурья Сезам, золото 4 Рохини 13 Хаста 22 Шравана Митра Указывает хорошее Благоприятно Луна / Чандра 5 Мригашира 14 Читра 23 Дхаништха Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Марс / Мангал
Накшатра рождения 25-Пурвабхадра
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 25 Пурвабхадра 7 Пунарвасу 16 Вишакха Джанма Опасность для тела Негативно Юпитер / Гуру Рис, овощи 26 Уттарабхадра 8 Пушья 17 Анурадха Сампат Богатство и процветание Благоприятно Сатурн / Шани 27 – Вся Накшатра Ревати 9 – первые 8 ч. Ашлеша 18 – нейтральная Джйештха Випат Потери и несчастные случаи Негативно Меркурий / Будха Пальмовый сахар 1 Ашвини 10 Магха 19 Мула Кшема Процветание Благоприятно Кету 2 – Вся Накшатра Бхарани 11 – последние 8 ч. Пурвапхалгуни 20 – нейтральная Пурвашадха Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Венера / Шукра Соль 3 Критика 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Солнце / Сурья 4 – Вся Накшатра Рохини 13 – средние 8 ч. Хаста 22 – нейтральная Шравана Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Луна / Чандра Сезам, золото 5 Мригашира 14 Читра 23 Дхаништха Митра Указывает хорошее Благоприятно Марс / Мангал 6 Ардра 15 Свати 24 Сатабхиша Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Раху
Накшатра рождения 26-Уттарабхадра
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 26 Уттарабхадра 8 Пушья 17 Анурадха Джанма Опасность для тела Негативно Сатурн / Шани Рис, овощи 27 Ревати 9 Ашлеша 18 Джйештха Сампат Богатство и процветание Благоприятно Меркурий / Будха 1 – Вся Накшатра Ашвини 10 – первые 8 ч. Магха 19 – нейтральная Мула Випат Потери и несчастные случаи Негативно Кету Пальмовый сахар 2 Бхарани 11 Пурвапхалгуни 20 Пурвашадха Кшема Процветание Благоприятно Венера / Шукра 3 – Вся Накшатра Критика 12 – последние 8 ч. Уттарапхалгуни 21 – нейтральная Уттарашадха Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Солнце / Сурья Соль 4 Рохини 13 Хаста 22 Шравана Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Луна / Чандра 5 – Вся Накшатра Мригашира 14 – средние 8 ч. Читра 23 – нейтральная Дхаништха Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Марс / Мангал Сезам, золото 6 Ардра 15 Свати 24 Сатабхиша Митра Указывает хорошее Благоприятно Раху 7 Пунарвасу 16 Вишакха 25 Пурвабхадра Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Юпитер / Гуру
Накшатра рождения 27-Ревати
№ Первая группа Джанмаркша № Вторая группа Кармаркша № Третья группа Адханаркша Тара Значение Хорошо / Плохо Управляющая планета Пожертвование 27 Ревати 9 Ашлеша 18 Джйештха Джанма Опасность для тела Негативно Меркурий / Будха Рис, овощи 1 Ашвини 10 Магха 19 Мула Сампат Богатство и процветание Благоприятно Кету 2 – Вся Накшатра Бхарани 11 – первые 8 ч. Пурвапхалгуни 20 – нейтральная Пурвашадха Випат Потери и несчастные случаи Негативно Венера / Шукра Пальмовый сахар 3 Критика 12 Уттарапхалгуни 21 Уттарашадха Кшема Процветание Благоприятно Солнце / Сурья 4 – Вся Накшатра Рохини 13 – последние 8 ч. Хаста 22 – нейтральная Шравана Пратйак Препятствия и затруднение Негативно Луна / Чандра Соль 5 Мригашира 14 Читра 23 Дхаништха Садхана Реализация притязаний Очень хорошо Марс / Мангал 6 – Вся Накшатра Ардра 15 – средние 8 ч. Свати 24 – нейтральная Сатабхиша Наидхана Опасности, несчастные случаи Очень негативно Раху Сезам, золото 7 Пунарвасу 16 Вишакха 25 Пурвабхадра Митра Указывает хорошее Благоприятно Юпитер / Гуру 8 Пушья 17 Анурадха 26 Уттарабхадра Парама митра Лучший друг Очень б лагоприятн о Сатурн / Шани